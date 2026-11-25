U zagrebačkom Umjetničkom paviljonu postavljena je izložba 120 umjetnika sa 120 radova iz 120 godina povijesti ove galerije, a na kojoj se može vidjeti presjek svih slojeva, faza, morfoloških oscilacija, tehnika, tendencija i disciplina koje su obilježile hrvatsku umjetnost. Postavljena su djela Bukovca i Medovića, preko Račića i Kraljevića, Babića i Meštrovića, Vidovića i Joba, pa do Šuteja i Murtića, Naste Rojc i Nives Kavurić-Kurtović, te niza mlađih i suvremenih, živućih umjetnika. Autor izložbe je akademik Tonko Maroević, otvorena je do 4. ožujka, ulaznica 40 kuna (obiteljska 100). T-Portal