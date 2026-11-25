Umjetnost se vraća na peron gdje je vlakom i stigla
Nakon šest godina obnove od potresa, Umjetnički paviljon ponovno se otvara 15. prosinca 2026. izložbom ‘Pravo mjesto’
Umjetnički paviljon u Zagrebu otvara svoja vrata 15. prosinca 2026., točno na godišnjicu prvog otvorenja iz 1898. godine. Zahtjevna obnova nakon potresa 2020. donijela je statičko ojačanje, energetsku obnovu i restauraciju izvornih oslika, pozlate te staklenog poda. Tijekom zatvorenosti, Paviljon je djelovao kroz uspješan program Izmještanje i niz suradničkih izložbi u drugim muzejima. Povratak u matični prostor obilježit će izložba Pravo mjesto, posvećena darivanju, zajedništvu i suradnji, koja spaja povijesne autore Paviljona sa suvremenim međunarodnim umjetnicima. Jutarnji, Novi list