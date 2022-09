Rogerova era 1998. - 2022.

Roger Federer odlazi u igračku mirovinu kao jedan od najvećih sportaša u povijesti, a uz sva njegova postignuća nevjerojatno zvuči činjenica da u svojoj karijeri nijedan meč od njih 1.526 u singlu i 223 u parovima nije predao nakon što ga je započeo. Kada je bio ozlijeđen, nije ni započinjao meč, a kada bi ga započeo, nikada ne bi odustao. Slobodna Nakon što je najavio kraj karijere, javili su mu se iz najvećeg nogometnog kluba 20. stoljeća, madridskog Reala s ponudom da na njihovom novouređenom stadionu Santiago Bernabeu odigra meč protiv Rafaela Nadala pred 80 tisuća gledatelja. Tportal Ivan Ljubičić godinama je bio dio stožera Rogera Federera, a posljednjih godina i njegov glavni trener. U razgovoru za Sky Sport komentirao je Federerovu odluku o završetku karijere i zadnjem nastupu na Rod Laver Kupu. Među ostalim je otkrio koji poraz Federer nije prebolio ni do danas: poraz od Novaka Đokovića u Wimbledonu 2019. godine. Sportske

Real Madrid want to host a tennis match between Rafael Nadal and Roger Federer at the newly renovated Santiago Bernabeu.

Imagine those two playing in front of 80,000 fans! 😍 pic.twitter.com/BQBIOACFX5

— ESPN FC (@ESPNFC) September 16, 2022