Moskovski stan sina Aleksandra Litvinjenka, špijunskog prebjega kojega su ruski agenti otrovali radioaktivnim polonijem 2006. u Londonu, posjetili su nedavno kremaljski regrutni službenici u nadi da će mladog Anatolija (28) naći i poslati u rat, no on nije bio kod kuće. Naime, nakon očeve smrti Anatolij se više nikad nije vratio u Rusiju. U tekstu koji je jučer napisao za londonski Guardian ustvrdio je kako mu ni samome nije jasno je li pokušaj njegove regrutacije namjera ili komedija zabune: “Poziv u vojsku koji su mi pokušali uručiti u jednakoj je mjeri zbunjujući i nimalo iznenađujući: odnos moje obitelji s ruskom državom nije bio idealan još od Putinova dolaska na vlast. Kao rezultat toga očekivao sam da ću biti pri vrhu popisa osoba koje će biti otpremljene u istočnu Ukrajinu kao topovsko meso. No, zašto su tako naivno mislili da ću ih čekati kod kuće kad me odluče pozvati?” Slobodna