Stari lisac, nova taktika, isti cilj

Predstavnici branitelja danas su se nakon 225 dana prosvjeda u 10 sati sastali s premijerom Zoranom Milanovićem te ministrom branitelja Predragom Matićem i ministrom obrane Antom Kotromanovićem. Đuro Glogoški izjavio je kako je prosvjed počeo jer se dvije godine nije mogao dogovoriti sastanak s ministrom zdravlja, kako bi izborili prava za stopostotne invalide, te zato što nisu konzultirani u izradi zakona o HZMO-u. Također vladi zamjeraju što je objavila podatke o mirovinama branitelja. “Rješenja su rješenja i u njima zna biti grešaka. Država može biti hladna, to je birokracija… U Hrvatskoj ima obespravljenih, vi niste obespravljeni, vi imate status u društvu. Rat je gotov, zna se tko je pobjednik i zna se tko je izgubio. Ne mogu sudjelovati u sastavljanju registra agresora jer je to riješio predsjednik Tuđman. Moramo biti pravedni i velikodušni u pobjedi i ići naprijed. Dobili ste rat, ljudi“, odgovorio je premijer Milanović. Nisam obećao agresorski registar, dat ću ostavku ako nađete da jesam, izjavio je ministar Matić. Razgovor je trajao 2 sata, uz dojam da branitelje muče konkretni problemi, a da vlast pokušava ustrojiti sustav. Milanović je na kraju predstavnicima branitelja rekao da su njihovi problemi mali za Hrvatsku te da ih se može brzo riješiti. Klemm je tražio da se ministri i premijer ograde od toga da su barbari, a Kotromanović da branitelji priznaju da vlast nije nenarodna. Branitelji su priznali da ovo nije nenarodna vlast. ‘Ja nisam nikada rekao da ste barbari niti je to moje mišljenje’, zaključio je premijer čime je završio sastanak. N1, RTL vijesti