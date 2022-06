Trumpovi igrači

Radikalne grupe i pristaše slijedili su Trumpov poziv, kaže predsjedavajući Odbora Bennie Thompson: „6. siječnja 2021. bio je vrhunac pokušaja državnog udara. Besramni pokušaj da se zbaci vlada, kako je to kasnije nazvao jedan izgrednik. Nasilje nije bilo slučajno. Bio je to Trumpov posljednji očajnički pokušaj da zaustavi prijenos vlasti.” Istražni odbor uvjeren je da su militantne skupine kao što su „Oath Keeper” (Čuvari zakletve) i „Proud Boys” (Ponosni momci) planirali upad u zgradu. (…) Caroline Edwards je bila jedna od prvih policajki, koje su izgrednici ozlijedili tijekom juriša na Kapitol. “Ono što sam vidjela bilo je bojno polje. Nisam mogla vjerovati da policajci leže po zemlji. Okliznula sam se na ljudsku krv. Pridržavala sam ljude dok su padali. Bio je to pokolj, bio je kaos. Ja sam završila policijsku obuku, ali nisam prekaljena u borbi. Tog dana je zapravo bila višesatna borba prsa u prsa”, izjavila je Edwards. Deutsche Welle