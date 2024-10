Mit koji ne prestaje intrigirati

Sve je započelo prije tisuću godina. Legenda kaže da je jedan škotski redovnik na jezeru Loch Ness ugledao veliku neman nalik na dinosaura koja ga je napala. U ruke je uzeo križ i neman je pobjegla u jezero. Od te legende priča se toliko proširila i zakomplicirala i danas još uvijek ne postoji neko konkretno objašnjenje. Nakon legende o redovniku pojavila se nova legenda koja datira još iz davne 565. godine, a čvrstih dokaza o njegovom postojanju nema ni dan danas. Prva navodna fotografija Nessie je snimljena 12. studenog 1933. godine. Snimio ju je Hugh Gray. Fotografiju su dosad proučili brojni stručnjaci i svi su utvrdili da je autentična, odnosno da nije uređivana ili montirana.

Ubrzo je krenula potraga za konkretnim dokazima da Nessie uistinu obitava u jezeru. Iduće je godine snimljena još kvalitetnija fotka. Bili su i neki tragovi stopala, no to je ispala prevara – napravljeni sa stalkom za kišobrane da zavara ljude. Ostala je pretpostavka da se radilo o primjerku inače izumrle životinje iz doba dinosaura. No, nikad nikakvih uvjerljivi dokazi nisu pronađeni.