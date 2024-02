Sorry, stari

Samo u Virovitičko-podravskoj županiji zatražen je povrat preko 16 tisuća hektara zemljišta, od čega je više od 4.700 ha na području Općine Sopje, a koje obrađuje 300 OPG-ova. No, hoće li biti vraćeni? Zemljište je to koje uredno obrađuju poljoprivrednici, a zakup plaćaju lokalnoj samoupravi. Prema novim dokazima, načelnik vjeruje da će tako ostati i dalje jer je predak grofa Nikolausa bio – mađarski državljanin. Pojašnjava kako je mirovnim sporazumom između Republike Hrvatske odnosno tadašnje Jugoslavije i Republike Mađarske još 1947. godine doneseno da su svi strani državljani obeštećeni. Između ostalih i Ivan Drašković, čije se zemljište želi vratiti. Nasljednik Nikolaus Peter živi u Austriji, iako često dolazi u Hrvatsku. Njegova obitelj bila je u vlasništvu i dvorca Trakošćan. Vlasnici OPG-ova su u strahu da će morati prestati obrađivati zemlju, no upravitelj Draskovicheve imovine umiruje da mjesta strahu nema. Telegram, Agroklub