"Ljepši je od originala, glasniji u svojoj ambiciji zaštite okoliša i osudi ljudske pohlepe"

Stigle su prve kritike za film “Avatar: The Way of the Water” i čini se da je James Cameron ponovno oduševio filmske kritičare. Tom Page, kritičar CNN-a, rekao je da je nastavak učinio nezamislivo u filmskoj industriji time što je bolji od originala. “Avatar: The Way of the Water je ‘više je više’ napisano velikim slovima. Ljepši je, izaziva više strahopoštovanja prema Pandori, glasniji je u svojoj ambiciji zaštite okoliša, više osuđuje ljude. To je adrenalinski skok za snimanje 3D filmova i beskompromisno udvostručavanje očekivanja. Ništa manje ne biste očekivali od Camerona”, napisao je Page. Film “Avatar: The Way of Water” počinje se 14. prosinca prikazivati u kinima u Francuskoj, a dva dana poslije u Sjedinjenim Državama, s trostrukom ambicijom: biti bolji od prvog nastavka, snimljenog prije 13 godina i najvećeg uspjeha u povijesti svjetskog box-officea; pokazati da kina nisu mrtva i stvoriti serijal koji će biti legendaran poput “Zvjezdanih ratova”. Index