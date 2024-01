Ugodni zvuci

Općenito najvažnija karakteristika Natali Dizdar, ujedno ona najtraženija među pjevačicama i pjevačima općenito, jest ta što ona nikad ne zvuči kao da mora trčati za trendovima i prilagođavati im se. To jest ako to i radi, njena izvedba uvijek izađe nekako na način kao da su se svi drugi prilagodili njoj. Može imati bolje i slabije izvedbe, ali njen „Natalicentrički“ sustav uvijek ostaje nepoljuljan. Za trajati na sceni, to je najvažnija stvar – imati svoju osobnost, ili bar biti dovoljno vješt da zvučiš kao da je imaš, Zoran Stajčić za Ravno do dna.