Tužnija i ružnija od Vučićeve halabuke samo je gromka tišina medija koji prisustvuju njegovim ispadima

Vladar je u jakom paničarskom naletu upozorio na seriju katastrofa koje idu pravo na nas. To, naravno, nije njegov vrhunski domet, skala panike je baždarena na kataklizme i apokalipse, neopoziva biblijska proročanstva i svaki nagoveštaj zla koje vodi k opštoj propasti. U ovako konfuznoj mešavini protivrečnih misli, teško je razlučiti šta to ide na nas: zima, glad, rat, bolesti, sve to zajedno, ili nešto potpuno novo, sablast koja je proizvedena i porasla u laboratorijama za svetske zavere, pa će otud biti nahuškana tamo gde se svaka zavera oseća kao kod kuće. U Srbiji nema vlade, parlamenta, pravosuđa, političke pameti ili bilo čega što bi nas čuvalo od sila od kojih inače nema odbrane. Imamo samo jednog čuvara koji nas plaši svojom mahnitom revnošću. Ostaje samo da savijemo šije i prepustimo se najnovijem smaku sveta koji već dugo poznajemo kao životni ambijent. Peščanik