Nebojša Slijepčević: Neću biti zadovoljan dok HRT ne prikaže ‘Srbenku’

“Evropa je cela uvek jedno rahlo tlo. A to je možda i njena prednost, jer u toj nedoumici – šta ćemo i kako ćemo – rađaju se razne varijante, pa često i pozitivne” kaže pisac Bora Ćosić u intervjuu Novostima. Dotaknuo se osjetljive teme imigranata – “od Kine do Egipta, Evropa je crpela mnoge činjenice kulture i uopšte napretka, samo je imala jedan duh sinteze. Upravo je on stvorio ovaj mali, ali poseban kontinent, od onoga što smo crpeli s te strane, i sad je vreme, dok primamo nesrećnike s istoka, da se setimo toga”.