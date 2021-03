Forever Young

Osim retrospektivnog deseterostrukog CD box seta ‘Archives Vol. 2’, na koji se čekalo dugih jedanaest godina poslije prvog dijela, Neil Young ovih je tjedana povodom pedesete godišnjice izvornih izdanja objavio proširene verzije legendarnog solo albuma ‘After the Gold Rush’ i albuma ‘Déjà Vu’ iz 1970., te prvi put dva povijesna koncertna albuma i filma između čijih je snimanja proteklo dvadesetak godina. Radi se o naslovima ‘Way Down in the Rust Bucket’ i ‘Young Shakespeare’, izvorno snimljenima 1990. i 1971. godine. Večernji…