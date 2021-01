Godina promjena

U terorističkom napadu na istanbulsku zračnu luku poginula je 41, a ranjeno 239 osoba. No svjetski trgovi i građevine, kao ni profilne slike na Facebooku, nisu obojene u tursku zastavu u znak solidarnosti kao što je to bilo nakon prošlogodišnjeg napada u Parizu ili Bruxellesu u ožujku. WTC ni Empire State Building nisu osvijetljeni, Eiffelov toranj trebao je biti, no to je odgođeno zbog tehničkih poteškoća, a ni na Euru nije bilo minute šutnje jer je Turska ispala s natjecanja. Index