Ministarstvo gospod(ar)stva

Svi koji toplinsku energiju primaju od toplana u prosincu će od HEP Toplinarstva dobiti dva računa, za listopad i studeni 2022., koje će morati platiti do kraja godine. Prvo će stići račun za listopad, koji će trebati platiti do 15. prosinca, a onda račun za studeni, koji će trebati platiti do kraja prosinca. Tako će biti zato što je Ministarstvo gospodarstva tek 25. studenog donijelo “Uputu o postupanju energetskim subjektima u vezi s izdavanjem računa za isporučenu toplinsku energiju u centralnim i zatvorenim toplinskim sustavima”. Bez te Upute isporučitelji toplinske energije korisnicima nisu mogli izdati račune listopad. Uredba je donesena početkom rujna, a Ministarstvu je trebalo više od dva mjeseca da izradi tekst Upute, čime su građane doveli u situaciju da u financijski izrazito zahtjevnom mjesecu moraju platiti dva računa, dok istodobno HEP Toplinarstvo, prema vlastitom priznanju, trpi gubitke. Tportal