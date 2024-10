Radiš za državu, ali te ne boli pipi

“Saborski su zastupnici pristali na javnost i na to da moraju podastrijeti sve što imaju, no mnogo je onih na javnim funkcijama koji imaju znatno veći utjecaj i lakše se mogu naći u sukobu interesa i povećati svoju imovinu koristeći javnu funkciju, a da nitko to ne zna”, upozorio je u Saboru Goran Marić (HDZ) u raspravi o izvješću Povjerenstva za utvrđivanje sukoba interesa, upitavši zašto u sukobu interesa ne mogu biti dekani, ravnatelji bolnica, studentskih centara i trgovačkih društava u vlasništvu lokalne samouprave ili članovi uprave Zagrebačkog holdinga. Novi list