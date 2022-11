Mogući izvori vrijednih resursa

Riječanin Denis Bonetta prvi je zapovjednik broda koji je samostalno, bez pomoći ruskih nuklearnih ledolomaca, preplovio rutu Arktikom, od Beringova prolaza, do ruske Sabete, na ušću rijeke Ob te od Sabete do Rotterdama, i to u zimskim uvjetima, kada je Arktičko more zaleđeno. Najniža temperatura koju su zabilježili, kaže, bila je -42 stupnja Celzija. Novi list…