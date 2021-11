“Za svoju prvu emisiju ‘Hrvatska za 5’ Branimir Bilić odabrao je divnu temu i divne ljude koji se u našoj zemlji brinu za djecu s raznim zdravstvenim i životnim problemima. Problem je jedino to što je on sam u toj emisiji bio prilično napadan i bezvezan – višak. Nije, dakle, problem u emisiji. Problem je u njemu. Na prisavskom vrhu, međutim, to već godinama odbijaju primijetiti i zato smo sinoć dobili početak sezone još jedne emisije koju će majstor teatralnosti bez sadržaja i smisla uništiti još jednim nizom svojih voditeljskih logoreja”, piše Zrinka Pavlić u tv-kritici. T-Portal