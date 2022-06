Gary Gerstle: "The Rise and Fall of the Neoliberal Order"

Kolumnistica Financial Timesa Rana Foroohar Gerstleovu je novu knjigu The Rise and Fall of the Neoliberal Order (Uspon i pad neoliberalnog poretka) proglasila instant-klasikom i potrudila se objasniti zašto. Povjerujemo li joj, ekonomska povijest Garyja Gerstlea ključno je štivo želimo li razumjeti kako smo došli do današnjeg globalnog obračuna s kapitalizmom. (…) Pad komunizma je u Americi, ali i u Europi i drugdje, izbrisao klasni kompromis između kapitalističkih elita i radničke klase. Svijet je očišćen od najvatrenijeg protivnika kapitalizma. Ogromna nova područja i narodi odjednom su se (barem u teoriji) mogli privesti na jedinstveno kapitalističko tržište. Zapravo, činilo se da su mogućnosti rasta i profita neograničene. Gerstle tumači kako je ‘neoliberalni poredak nastao iz ruševina New Deal poretka‘. Razumijevanje uspona i pada tog ranijeg poretka mjesto je gdje počinje njegova potraga za razumijevanjem neoliberalnog poretka. A onda slijede godine raspadanja. Lider