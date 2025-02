Diplomirala u klasi Pigcassa

Ovca je, prema raspoloživim podacima, pripitomljena prije oko 8.000 godina, u južnoj i jugoistočnoj Aziji, odakle se širila po svijetu. Spadala je u prva platežna sredstva u doba razvoja trgovine. Nastala je domestifikacijom divljih muflona, a od te prvobitne vrste ljudi su uzgojili preko dvije stotine pasmina ovaca. Podnosi hladnu klimu, jak vjetar, ali i vrućinu. Živi na planinama i u ravnicama. Vjerovanje je, tko želi graditi kuću ili kopati bunar, treba samo pustiti ovce na područje gdje će se obavljati radovi, pa gdje one legnu prespavati, tamo je “čisto mjesto” pogodno za ljudski boravak i napredak. Bolesna djeca i odrasli umatani su u ovčje kože i to je, prema općem vjerovanju, pomagalo. Od kože se pravila odjeća, često bez skidanja vune, topli prsluci ili velike kabanice koje pokrivaju pastira od tjemena do stopala i savršeno ga brane od hladnoće i kiše. Zastupljena je i u umjetnosti: na mnogim slikama s povijesnom temom vidi se i ona, obično negdje u kutu. Spominje se često i u lirskim narodnim pjesmama. Agroklub