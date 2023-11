Slušaj doktora

Dr. Chudy objasnio je o kakvim psihološkim testiranjima je riječ, zbog kojih navodno liječnici idu iz Hrvatske. Kaže da to nije neka borba za pravdu, već više borba za mlade ljude, koji stvarno žele ostati u Hrvatskoj.Onan isu standardizirana, a i ne provodi ih svaka bolnica. Nakon što je kandidat za specijalizaciju završio Medicinski fakultet, položio sve ispite na fakultetu, položio državni ispit, dobio od Hrvatske liječničke komore odobrenje za samostalni rad, radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, hitnoj pomoći – i sad dobiva psihološko testiranje na kojem ne prolazi – to nije dobro – kaže Chudy, nadodavši kako ne možeš sve prepisati od Amerikanaca, koji testiranja rade za svoju populaciju. Za hrvatsko javno zdravtstvo kaže da je izvrsno, i to zahvaljujući predanim liječnicima i entuzijastima. HRT