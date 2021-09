Well, whatever, nevermind...

“Bolje izgorjeti nego izblijedjeti”, zapisao je u svojoj samoubilačkoj poruci Kurt Cobain (citirao Neila Younga), jedan od brojnih glazbenika koji su ovaj svijet napustili vrlo rano. No jedna je studija pokazala da pop glazbenici općenito žive do 25 godina kraće od ostatka populacija i imaju mnogo više razine smrti od nezgode, samoubojstva i ubojstva. Je li to do iskušenja života na cesti i ostalih opasnosti koje donosi život glazbenih zvijezda ili oni tek dovode na vidjelo uspavanu silu koja postoji u svima nama? Ozy