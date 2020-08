Grad koji je ipak jednom zaspao

Ljudi su napustili New York i potpuno se preselili u virtualni svijet. Zgrada Time-Life više ne mora biti puna ljudi. Wall Street sada može biti u svakoj ulici, umjesto jedne zgrade na Manhattanu. Mi smo sada i službeno AB (After Bandwidth), a cijela dosadašnja povijest NYC-ja i svijeta bila je BB (Before Bandwidth). Učenje na daljinu, sastanci na daljinu, uredi na daljinu, predstave na daljinu, sve na daljinu – napisao je američki poduzetnik, ulagač i bloger James Altucher na svom blogu (Index preveo post).