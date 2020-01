Možda se informirate kod krivih medija

Mada postoje elementi poput globalnog zatopljenja i klimatskih promjena, kojih se opravdano plašimo, otkad je moderni čovjek nastao prije oko 200.000 godina 2019. godina je vjerojatno bila godina u kojoj je umrlo najmanje djece, u kojoj je bilo najmanje nepismenih do sada i u kojoj su ljudi najmanje trpjeli zbog raznih teških bolesti. Svakog dana u posljednjih nekoliko godina 325.000 ljudi prvi put dobije pristup električnoj energiji. Svakog dana više od 200.000 osoba prvi put dobije tekuću vodu, a oko 650.000 njih pristup informacijama putem interneta, piše The New York Times, nešto je preveo Index.