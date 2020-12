Nelogičnosti na pretek

Stožer je objavio nove mjere. Od 23. prosinca do 8. siječnja zabranjeno je napuštanje županija bez propusnica (uz iznimke), no oni koji su uplatili boravak u hotelu ili kući za odmor u tom razdoblju moći će to realizirati. Zastupnici također mogu nesmetano putovati. Na privatnim okupljanjima može biti najviše 10 osoba iz najviše dva različita kućanstava. Mise na Badnjak i Božić održavat će se prema posebnim uputama. Sve informacije o propusnicama ovdje.