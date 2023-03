O građenju iz druge ruke

Second hand trgovine s odjećom već smo apsolvirali, antikvarijate s knjigama i namještajem također, kao i buvljake, no što kažete na second hand trgovinu s građevinskim materijalom? Ova ideja stiže iz Švedske koja već godinama ima i pravi second hand shopping centar. Riječ je o novoj usluzi recikliranja u gradu Uppsala ovaj put namijenjene građevinskom sektoru. Nova investicija sadržavat će ostatke građevinskog materijala lokalnog porijekla. To mogu biti primjerice, prozori, vrata, pa čak i izolacija. Smanjenje utjecaja na klimu u procesu gradnje ono je na što je fokusirana općina Uppsala, a važan ulaganja napora u ugljičnu neutralnost je i povećanje ponovne upotrebe u građevinarstvu. Time će općenito smanjiti količine otpada. Green