No pasaran!

Jedna od njih je Mirela Čavajda. Ona je jedna od mnogih žena koje uslijed jednog pregleda čuju ono što nijedna ne želi čuti, ono čega se obuzete radošću iščekivanja djeteta sve podsvjesno bojimo. Da nije ok i da neće biti ok. Niti mogu niti želim zamisliti kako je. Razumijem tek toliko da mi je intuitivna reakcija potreba da pružim podršku. (…) No, u Lijepoj Našoj to nije dovoljna razina patnje i boli za ženu, mi čini se volimo ispitivati granice razine boli i ponižavanja koje naš duboko mizogini sustav voli priuštiti ženama. Čavajdi je uskraćena medicinska skrb iako zakonski ima pravo na nju. Jezivo u cijeloj priči je što oni znaju što čine. Ne govorim o ljudima koji su popili diskurs vjerskih fundamentalista. Govorim o onima koji svoju mizoginiju zaogrću navodnom vjerom. Onima koji su odgovorni za plasiranje tog diskursa, za širenje laži i dezinformacija o prekidu trudnoće. O onima koji odbijaju izvršiti pobačaj pozivajući se na savjest dok nesavjesno kasape žene koje rađaju, o onima koji uredne trudnoće tretiraju kao patologije, a patologije kao križ koji se mora nositi, piše Lana Bobić za Lupigu.