Kako je robot prešao cestu?

Šale koje stvaraju veliki jezični modeli često su duhovitije od onih koje smišljaju ljudi, a satirični naslovi ChatGPT-a jednako su smiješni kao oni koje pišu profesionalni humoristi. Kako bi usporedili duhovitost ljudi i jezičnog modela, istraživači su proveli dva testa. U prvom su zatražili ChatGPT 3.5 da generira duhovite satirične naslove u stilu The Oniona i potom ih usporedili s materijalom objavljenim na stranicama ovog satiričnog časopisa koji pišu profesionalni humoristi. Ljudi su ocjenjivali duhovitost odgovora, nesvjesni toga jesu li ih osmislili ljudi ili umjetna inteligencija. Rezultati ispitivanja, objavljeni u časopisu PLOS ONE, pokazuju da su šale koje je proizveo ChatGPT 3.5 ocijenjene kao jednako smiješne ili smješnije od šala koje su osmislili ljudi. Bug… nastavno na to, nedavno je Sustav AI pomoćnika svojevoljno “rickrollao” klijente, namjerno im poslavši pogrešni link…