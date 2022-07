Kraj jedne ere

Jedan od kultnih street fotoaparata (“world’s best kept secret”) Ricoh GR konačno dobiva novu verziju GR III i velik broj poboljšanja. Radi se o malom kompaktu s DSLR (APS-C) senzorom i lećom fiksne širine 28 mm, F2.8. Novosti su: rezolucija 24 MP, stabilizacija, još bolji fokus, touch-screen, ISO do 102400, čišćenje senzora, 2 GB ugrađene memorije (za nuždu ako zaboraviš karticu). Ali je izbačen ugrađeni flash i zbog toga već plaču makar ga nitko nije koristio. Rijetku galeriju fotografija, doduše u 3000×2000 rezoluciji, načinjenih s GR III ima Phoblographer, primjer. B&H ga već nudi po 899,95 dolara i najavljuje dobavljivost za 18. ožujka. Ako se cijena čini visokom, dobra stvar je da se može očekivati pad cijena GR II koji je isto izvrsna kamera.