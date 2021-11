Još da čujemo pjesmu...

Iako je Australija bila vodeća većinu glasovanja, pobjednik Eurosonga je Ukrajina, zahvaljujući novouvedenom sistemu telefonskih glasovima, a koju je predstavljala pjevačica Jamala s pjesmom 1944. Pjesmu je posvetila svojoj baki. Australija je tako s pjevačicom Dami Im i pjesmom Sound Of Silence zauzela drugo mjesto, a Rus Sergej Lazarev našao se na trećem mjestu s You Are The Only One. Hrvatska predstavnica Nina Kraljić s pjesmom Lighthouse na kraju je zauzela 23. mjesto od 26 natjecatelja koliko ih je nastupilo u finalu. Procjenjuje se da je finale Eurosonga u Stockholmu putem TV prijenosa pratilo oko 200 milijuna gledatelja.