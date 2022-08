Urnebesni teatar apsurda

Studentica politologije i novinarstva Nina Skočak društvene je mreže osvojila genijalnim videima u kojima, kako sama kaže, interpretira “samo najkvalitetnije stihove”. Ideju za ovakav profil dobila je kad je gledala srpski AmiG show, u kojem voditelj gostima zna dati zadatak da čitaju tekstove cajki. Kad je to vidjela, odmah je pomislila da bi njoj to išlo izvrsno. “Inspiraciju za stylinge u videima nalazim tako da se upitam koja bi kombinacija bila najveća moguća suprotnost tekstu koji recitiram. Zatim to nađem u ormaru i ispadne odlično. Što je veći kontrast stylinga, ponašanja i teksta, to je bolje”, kaže originalna Nina. Diva