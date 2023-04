Niskotarifni avio-operater Wizz Air u svojoj ponudi će od mjeseca svibnja imati i model pretplate – putnici će kroz period od šest mjeseci moći uplaćivati paušalni iznos, a zauzvrat će svaki mjesec moći odabrati jedan let, u jednom smjeru ili povratni. Model pretplate Wizz Air MultiPass zasad će biti moguć samo na letovima na domaćim linijama u Italiji te internacionalnim prema Poljskoj, a putnici će na raspolaganju imati četiri opcije – odabrati pretplatu koja uključuje samo kartu, zatim model karta plus prioritetni ukrcaj, karta i kofer do 20 kilograma ili model koji uključuje sve opcije. Oni koji se odluče na pretplatu, prvu kartu mogu kupiti odmah, s time da let može biti najmanje pet dana od dana kupovine. Pretplata mora trajati najmanje šest mjeseci te se obnavlja svaki mjesec. Jutarnji