Bilo bi lijepo čuti "Hvala, Njemačka"

Jer, kao prvo: od ruske aneksije Krima 2014. Njemačka je, zajedno sa SAD, najveći donator Ukrajine.

Drugo: osim direktnih susjeda Ukrajine, Njemačka je zemalja koja prima najviše ukrajinskih izbjeglica.

Treće: Njemačka je među zemljama koje Ukrajini daju najviše novca za kupovinu oružja. Kancelar Olaf Scholz je upravo najavio više od milijarde eura direktne pomoći. I apsolutno nitko ne sumnja da Njemačka mora podržati Ukrajinu u ratu protiv Rusije.

Kad Njemačka isporuči dio traženog oružja, odgovor glasi: to je dobro, ali toga mora biti mnogo više. Kad Njemačka odustajanjem od ruskog ugljena, nafte i plina najavljuje ni manje ni više nego promjenu paradigme, onda kažu: to je lijepo od vas, ali to se mora desiti odmah… – žali se autor iz Deutsche Wellea.