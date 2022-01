Stavljanje mačku soli na rep

Društvene mreže koje imaju više od dva milijuna korisnika neće morati samo brisati kažnjive sadržaje, već bi – načelno – morali policiji dojaviti i sadržaj i IP-adresu. Prijave će primati nova Središnja služba za kažnjive sadržaje u internetu (ZMI). Od 1. veljače bi se oko 200 policajaca i policajki tu ozbiljno trebalo pozabaviti borbom protiv kriminala iz mržnje. No, za delikte uvrede to neće donijeti poboljšanje: zakonska regulativa je trenutno takva da od volje žrtve ovisi hoće li doći do kaznenog gonjenja ili ne. Također, društvene mreže moraju same odlučiti je li neki sadržaj kriminalan i treba li ga proslijediti policiji, a zbog tužbi koje su podnijele, najveće platforme Google i Facebook ne moraju prijavljivati ništa policiji. Deutsche Welle