Kad shvatiš da više nema velikog brata da ti čuva leđa

Kao dobar govornik, mladi Fridrich Merz bio je nada konzervativnog krila CDU-u. Za vrijeme Angele Merkel se povukao iz politike, a nakon nje se opet vratio. Sada želi postati kancelar Njemačke – i za to ima dobre šanse. On je Vestfalac iz Sauerlanda – brdovitog kraja na zapadu Njemačke. Katolik je i pravnik. Od 2005. do 2021. radio je u jednoj međunarodnoj odvjetničkoj kancelariji i preuzimao vodeće pozicije u nadzornim i upravnim odborima. Nakon što je Merkel najavila svoje povlačenje iz politike 2021. godine, Merz se vratio i postepeno napredovao. Do tada je izgradio reputaciju ekonomsko-liberalnog predstavnika konzervativnog krila CDU-a. Slično kao prije 20 godina, sada ponovo razmatra povratak nuklearnoj energiji i zagovara restriktivniju migracijsku politiku. DW… u slučaju vjerojatne pobjede, ostaje pitanje hoće li surađivati s krajnje desnim AfD-om. Zasad tu mogućnost odbacuje.