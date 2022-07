„To s atomskim oružjem nam ne smeta, s time živimo već mnogo godina"

Od ruske agresije na Ukrajinu više nitko u vladajućim redovima ne govori o Njemačkoj bez atomskog oružja – iako su vladajući Socijaldemokrati, Zeleni i Liberali to planirali koalicijskim ugovorom kad su prošle godine formirali Vladu. Jedna anketa kaže da su i Nijemci – prije vrlo kritički prema atomskim bombama – danas u većini za to da se američke nuklearne bombe tipa B61 zadrže u bazi Büchel na zapadu Njemačke. „Znamo što nam je činiti. Naš zadatak je nuklearno odvraćanje u sklopu NATO-a. To treniramo više od četrdeset godina. Spremni smo“, kaže Thomas Schneider. Ipak, nada se da nikada neće morati dati naredbu za ispaljivanje atomskog oružja. Deutsche Welle