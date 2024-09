U Dresdenu, čipovi rastu brže od autocesta – jer ovdje prometne gužve stvaraju samo mikroprocesori

Otkako SAD ogromnim subvencijama (650 milijardi dolara) mami visokotehnološke kompanije, europska industrija čipova traži sve više novca od Bruxellesa. Političari strahuju da će važne kompanije napustiti Europu. Mogu li se visokotehnološke kompanije iz Njemačke i EU-a dugoročno oduprijeti privlačnosti tolikih subvencija? Je li za to dovoljan usporediv zakon EU-a o čipovima “EU Chips Act” – s oko 43 milijarde eura? „Europa je svjetski prvak u najavama i patuljak u primjeni”, požalio se Andreas Gerstenmayer:„Suma je premala za globalnu razinu”. Njegov strah ne dijeli Marcus Gloger: „U Europi se stalno ponavlja: imamo samo oko deset posto globalne proizvodnje čipova. Međutim, morate uzeti u obzir da su u Europi dostupna važna ključna znanja i dobro obrazovana radna snaga. To je potpuno podcijenjeno. Tvornice se mogu graditi bilo gdje. Ali, potrebni su vam ljudi koji su adekvatno obučeni”, kaže Gloger, “A kada se to uzme u obzir – Europa je i dalje dobra lokacija.” Deutsche Welle