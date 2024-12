Brojke govore više od riječi

“Generacija koja vodi europsku politiku je sastavljena od ljudi niskog kalibra. Ti ljudi ne razmišljaju o posljedicama. I kome uopće može pasti na pamet, a onda da barem to netko demantira, da će 100.000 europskih vojnika ići u Ukrajinu? Gdje? Kada? U okviru kojeg angažmana?” rekao je Milanović, dodavši da se to “nikada neće dogoditi što se tiče Hrvatske” i da “hrvatski građani mogu biti mirni”. Ostajemo ovdje i bit ćemo od pomoći članicama NATO-a, Ukrajina to nije. Nama trenutačno u proceduri stoji nekoliko odluka koje se odnose na sudjelovanje naših vojnika u misijama koje svi odobravamo: to je Kosovo, to su Poljska i Litva, to su saveznice u NATO-u. Kosovo je posebna priča. Radi se o stotinama hrvatskih vojnika koji čekaju da se odluka donese u saboru jer to bez sabora ne ide. On (Plenković) to ne dopušta, maltretirajući i te ljude i njihove karijere. Index