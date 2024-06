Granate umjesto baklji

Borussia Dortmund će od tvrtke iz susjednog Dusseldorfa dobiti više od 20 milijuna eura tijekom tri godine – pišu mediji. Bild piše da je dogovoreno 11 milijuna eura po sezoni. Do sada su se tvrtke koje u Njemačkoj proizvode oružje i streljivo rijetko pojavljivale u javnosti. Međutim, mnogo toga se promijenilo u zemlji od početka ruskog agresorskog rata protiv Ukrajine. Kancelar Olaf Scholz nazvao je to prekretnicom. A moglo bi se prevesti i kao nova era. List Handelsblatt piše kako bundesligaš iz Dortmunda ne ulazi u suradnju s Rheinmetallom samo zbog novca. Riječ je, kažu u klubu, i o svjesnom pokretanju javne rasprave o tome što je potrebno za sigurnost zemlje. Navijači Dortmunda su, međutim, iziritirani i ljuti. U otvorenom razgovoru s upravom kluba, predstavnici navijača izrazili su “zabrinutost oko partnerstva i komunikacije u tom smislu, kao i sumnje da je to partnerstvo kompatibilno s vrijednostima Borussije Dortmund”. DW