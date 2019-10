Malo je reći preporuka za čitanje

Britanski pisac Kazuo Ishiguro proglašen je dobitnikom Nobelove nagrade [pdf] za književnost 2017. godine, a Akademija je istaknula kako je “svojim romanima velike emocionalne snage otkrio ponor ispod našeg iluzornog osjećaja povezanosti sa svijetom” (video objave). Ishigurini najpoznatiji romani su The Remains of the Day i Never Let Me Go koji su adaptirani u poznate filmove. BBC