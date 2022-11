Dub it up!

Baza njihove glazbe je i dalje ostala ista, to je prije svega shoegaze, indie rock i psihodelija. Novim albumom nastavljaju jednu prelijepu priču koju nam Haiku Garden već godinama nudi. Igra tiših i glasnijih dijelova posložena je do perfekcije, krautrock i elektronika su fino stopljeni sa psihodelijom i shoegazeom. Zvuči vrlo moderno, kao neka slovenska verzija Tame Impale sa štihom alpskog tripa. Za Muziku.hr recenzira neki nadobudni klinac, no tekst je manje bitan. Glazba je ok.