Sve u svemu, neloša godina za kino i tv

Udruga stranih novinara u Hollywoodu (HFPA), koja organizira dodjelu Zlatnih globusa, objavila je svoje odabire na ceremoniji na Beverly Hillsu, održanoj iza zatvorenih vrata. Dobitnici su objavljeni javnosti putem društvenih mreža i na web stranici Zlatnih globusa. Nije bilo crvenog tepiha, ceremonije, ni TV prijenosa. Za najbolju dramu proglašen je The power of the Dog (trailer), dok je Spielbergov West Side Story najbolji mjuzikl/komedija. Zlatni globus za najbolju režiju dobila je Jane Campion za “The power of the dog”, a za najbolji film na stanom jeziku proglašen japanski Drive my car. Zvijezda “Priče sa zapadne strane” Rachel Zegler nagrađena je za najbolju filmsku glumicu u mjuziklu ili komediji, dok je Nicole Kidman najbolja glumica u drami Being the Ricardos. Najbolji glumac u drami je Will Smith za ulogu u filmu Kralj Richard, a u mjuziklu ili komediji Andrew Garfiled za ulogu u filmu tick, tick…BOOM!. Službena Golden Globe stranica, Tportal