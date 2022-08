Čovjek je i dalje najopasnija životinja

Morž Freya bila je svojevrsna atrakcija uz obalu Oslo Fjorda nakon što je primijećena da spava na čamcima i obitava nedaleko obale (od kojih je nekima uzrokovala potonuće, budući da je težila preko 600 kg). S kljovama koje mogu narasti do jednog metra, morževi mogu predstavljati značajnu prijetnju ljudima kada ih se uznemiri. Unatoč upozorenjima Norveške uprave za ribarstvo da se drže podalje od Freye, povećana pozornost javnosti i dalje je predstavljala značajan rizik. Ljudi su i dalje u velikom broju uznemiravali ovu divlju morsku životinju, od kojih su neki htjeli snimati selfieje s njom, dok su neki čak bacali predmete na nju. Zbog velike mogućnosti da će netko od ljudi stradati, norveške su vlasti odlučile eutanazirati životinju. IFL Science

RIP Freya the walrus. She was euthanized today by the Directorate of Fisheries in Norway because she was perceived as a “continued threat to human safety”. The real threat of course proved to be the crowds – and now Freya is dead. Abhorrent and unforgivable. What a tragedy. #RIP pic.twitter.com/75QyocsvqS

— Phil Demers (@walruswhisperer) August 14, 2022