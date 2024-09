Na stari Scart adapter

Neno Hadžihajdić iz Kutine prvi je YouTuber u Hrvatskoj čiji mobilni gejming kanal prati više od 100 tisuća pretplatnika. Od toga zarađuje 50 do 300 eura mjesečno, a kao “PvtMoleEster” igra mobilne igre Clash of Clans i Clash Royale. U intervjuu za Netokraciju kaže da je originalnost apsolutno najvažnija kada je riječ o ovom polju te dijeli savjete za one koji bi se htjeli priključiti toj pojavi, koja sada ima i popularno izdanje na hrvatskom jeziku.