Ne znam kako će im se dostaviti točne brojke jer dosad nije tražena evidencija, niti smo vodili službenu statistiku budući da to nisu tražili od nas, ne znam kako se to može poslati točno, poslat ćemo otprilike broj. I to nas traže samo za AstraZenecu, a za ostala cjepiva ne. Problem je što ni ne postoji mogućnost u našem programu da bilježimo broj onih koji su odbili AstraZenecu. Trebali su postaviti ikonu u našoj centralnoj digitalnoj platformi da možemo samo kliknuti da se pacijent ne želi cijepiti AstraZenecom. Tad bi imali u tren oka sve podatke – kaže predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine Nataša Ban Toskić.