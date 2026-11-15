Vijeće veterana

Predstojeći trilateralni sastanak Donalda Trumpa, Xija Jinpinga i Vladimira Putina na marginama APEC-a izaziva strah u istočnoj Europi, Tajvanu i kod Ukrajine da će velike sile ponovno trgovati tuđim teritorijima. Putin priželjkuje novu „Jaltu“ kojom bi se osigurao sustav sigurnosti bez liberalnih vrijednosti. Dok je izvorna Jalta iz 1945. osudila milijune na komunističko zatočeništvo, Trump danas otvoreno zagovara politiku interesnih sfera, ignorirajući tradicionalna upozorenja o izdaji malih naroda. The Guardian, N1