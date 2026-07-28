Pušio - ne pušio, zbog genetike si popušio
Nova studija u magazinu Nature: Naslijeđeni geni određuju zašto neki pušači ne obole od raka
Nova studija u časopisu Nature otkriva da naslijeđena genetika ključno utječe na to hoće li se i kako razviti rak nakon izlaganja štetnim tvarima, poput duhanskog dima ili sunčevog zračenja. Istraživanje na genetski različitim miševima pokazalo je da, unatoč identičnoj dozi kancerogena, tumori prate različite evolucijske putove ovisno o genetskoj podlozi. Naslijeđeni geni diktiraju koje će se mutacije zadržati i kako će tumor napredovati. Ova otkrića otvaraju vrata preciznijoj dijagnostici, individualiziranom liječenju i boljim strategijama prevencije raka kod ljudi. Euronews, Index