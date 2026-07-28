Pušio - ne pušio, zbog genetike si popušio

Inspekcije su krenule u strogi nadzor zabrane pušenja u zatvorenim prostorima, a rezultati su jasni – kazne pljušte, ugostitelji i pušači se žale, a promet kafića pada. Svaki drugi pregledani lokal bio je u prekršaju, a kazne idu i do 20.000 eura. Ugostitelji su zabrinuti zbog mogućnosti potpune zabrane i traže sastanak s Ministarstvom zdravstva, ali odgovora nema. U međuvremenu, broj pušača u Hrvatskoj raste, unatoč zakonima koji bi ga trebali smanjiti. Pitanje je: što prije nestaje – cigareta u kafićima ili gosti koji su je navikli pušiti? RTL, tportal