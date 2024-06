Bitno da mašina radi

Papa Franjo naznačio je danas da se zbog prijetnje virusom Zika može koristiti umjetna kontracepcija i kazao da postoji jasna moralna razlika između abortusa i sprječavanja trudnoće. Grupe koje se zalažu za legalizaciju pobačaja tražile su da se zbog zike ublaže zakoni. “Abortus nije manje zlo, to je zločin. Uzimanje jednog života da se spasi drugi, to radi mafija. To je zločin. To je apsolutno zlo”, rekao je papa Franjo novinarima. On je povukao paralelu s papom Pavlom VI koji je 60-ih godina odobrio časnim sestrama u Kongu da koriste kontracepciju kako bi spriječile trudnoće pošto su sistematski silovane. “Izbjegavanje trudnoće nije apsolutno zlo. U određenim slučajevima, kao u ovom sa Zikom, ili kao što sam spomenuo blagoslovljenog Pavla Šestog, to je jasno”, rekao je papa. Guardian