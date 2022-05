Županije ubuduće neće moći osnivati visoka učilišta

Student u redovitom statusu više neće moći biti u radnom odnosu niti obavljati samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja. Uz brojčane, u sustav ocjenjivanja uvode se i slovne ocjene u rasponu: od A (izvrstan 5) do F (nedovoljan 1). Prva razina visokog obrazovanja po “bolonji” ubuduće se neće nazivati preddiplomskom nego prijediplomskom, a u sustav se uvode i digitalne diplome – to jest završetkom prijediplomskog studija i stručnoga kratkog studija studentu se izdaje svjedodžba u potpisanom i ovjerenom ispisu te u digitalnom obliku, a studentu nakon završenog diplomskog i poslijediplomskog studija diploma u tiskanom i digitalnom obliku. To su samo neke od novosti koje Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) predlaže u izmjenama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, o kojemu je u petak počelo e-savjetovanje koje će biti otvoreno do 5. lipnja. Slobodna