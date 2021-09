Trava umjesto LSD-a

Poznata novozelandska pjevačica Lorde u intervjuu za WTF Podcast ispričala je da ima hrvatsko državljanstvo jer joj je majka Hrvatica – zove se Sonja Yelich, a pravo Lordeino ime je Ella Marija Lani Yelich-O’Connor. E, sad, evo kako, na engleskom, radi autentičnosti, ona opisuje taj dio svog naslijeđa – “There’s 100,000 Dalmatian, Croatian Yugoslav people in New Zealand” :-). Kaže da je državljanstvo dobila “for being a fancy famous Croatian. They hooked me up, so to speak”. Žena inače pjeva elektro-pop, moglo bi se tako nazvati (Perfect Places). Jutarnji