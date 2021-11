Bit će bolje... NOT!

Sukob na državnom vrhu u kombinaciji s eskalacijom pandemije političkoj je sceni uglavnom donijelo negativne bodove. Najviše je to vidljivo kroz doživljaj smjera kretanja države, ali i kod čelnih ljudi u zemlji, manjim djelom i kod stranaka. Sve stranke u vrhu bilježe pad, no popularnost SDP-a je sada nešto veća od stranke Možemo, u odnosu na mjesec prije. Most bilježi rast (sa 6,7 posto na 8), ali i Domovinski Pokret (s 3,7 na 5). Milanović je najpozitivniji političar, Plenković ostao drugi izbor. Tomašević i dalje treći, ali s padom rejtinga (s 5,4 na 9 posto). Raste postotak onih koji smatraju da idemo u pogrešnom smjeru: više ih je od 72 posto (u listopadu je bilo 62,5). Tportal